Новосибирский Левша продаёт самые маленькие монетки по очень большой цене

Фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин выставил на продажу самые маленькие монетки; после оценки экспертов они стоят 50 тысяч за штуку.

Известный во всём мире новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сообщил о начале продаж самых маленьких в мире золотых монет.

«Монетки были оценены по моей просьбе "Коллегией экспертов и оценщиков ювелирных изделий и антиквариата" (г. Москва). Оценка была проведена до попадания монетки в книгу рекордов Гиннесса. На фото представлена содержательная часть отчета. Каждая монетка из 75-ти штучного тиража оценена в 30000 рублей.

После занесения моей монетки в книгу рекордов Гиннесса Коллегия экспертов рекомендовала использовать коэффициент на стоимость 1,75-2. Поэтому монеты будут доступны по цене 50000 рублей за штуку», — сообщил Владимир Анискин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Первые 10 монет с номерами 64-73 Левша готов продать со скидкой.

«Монеты с номерами 2 и 3 планируются к продаже через аукцион. Это произойдет, если мне удастся уговорить жену — она хочет монеты с первыми номерами оставить себе и нашим детям как семейную реликвию. Если мне удастся её уговорить продать монетки с номерами 2 и 3, то о названии аукциона и его времени проведения я сообщу отдельно», — сообщил Владимир Анискин.

Напомним, в апреле книга рекордов Гиннеса признала монету сибирского Левши самой маленькой в мире.