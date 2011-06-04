Новосибирцев шокировали пыльные облака среди многоэтажек

Скриншот и видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Пыль заволокла часть Калининского района; она поднялась на высоту многоэтажных домов.

В сети появилось видео, сделанное жителями многоэтажек в Калининском районе Новосибирска. Кадры опубликованы на странице сообщества «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили авторы съёмки, в районе улиц Дениса Давыдова, Новая заря, Учительская, пылевые облака поднялись на высоту многоэтажных домов.

По словам читателя, к такому эффекту могла привести уборка улиц при помощи тракторов со щётками, которая производилась неподалёку.

«Никогда такого не было и вот опять»;

«Пылесибирск»;

«Они бесят уже.по Титова гоняют трактора просто с тротуара пыль в дома перекидывают ладно бы хоть водой сбрызгивали.но это совсем дорого видать.приходится закрывать всё что закрывается когда чистота нападает на дорожников», — написали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, на видео попала колонна военной техники, едущая на парад.