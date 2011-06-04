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Отец расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова впервые отметил день рождения без сына

вчера 21:49

Коллаж Сиб.фм

Салим Шамсутдинов, отец срочника, который расстрелял солдат в Забайкалье, сегодня празднует 56-й день рождения; сын пока не смог его поздравить, так как письмо проходит цензуру.

Отец срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, впервые отметил день рождения без сына. Об этом Сиб.фм сообщил сам Салим Шамсутдинов. По его словам, поздравления от Рамила он ещё не получил.

«Пока сегодня письмо не получал. Цензуру проходит», — сказал Салим.

Сегодня отцу срочника исполнилось 56 лет. В социальных сетях его поздравили друзья, знакомые и родственники — они также пожелали ему держаться на время расследования уголовного дела сына.

Ранее Сиб.фм общался с отцом Рамиля Шамсутдинова. Тогда Салим рассказал, что на его сына оказывалось давление, а сейчас, пока он в СИЗО, нет возможности получить информацию по делу.

Напомним, в начале июня Рамилю Шамсутдинову предъявили новое обвинение.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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