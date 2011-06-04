Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову открыли в Новосибирске

Фото правительства нсо

На Заельцовском кладбище Новосибирска сегодня открыли памятник Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову; в мероприятии принял участие глава области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть приняли участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову.

«Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушёл в последний путь, но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом. Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича, Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность», – отметил Андрей Травников.

Памятник Дмитрию Алексеевичу Бакурову стал частью Аллеи Героев, расположенной на Заельцовском кладбище Новосибирска.

В январе 1943 года старший лейтенант Д. А. Бакуров назначен командиром батареи 76-мм пушек 229-го стрелкового полка в той же дивизии 13-й армии. Участвовал в Воронежско-Касторненской наступательной операции в начале 1943 года на воронежском направлении. При освобождении города Касторное 29 января 1943 года батарея Бакурова уничтожила 3 орудия, 7 пулемётных точек и 2 дота противника. Участвовал в Курской битве.

Командир батареи полковых 76-миллиметровых пушек 229-го Попрадского орденов Суворова и Кутузова стрелкового полка 8-й Ямпольской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта капитан Дмитрий Алексеевич Бакуров отличился в битве за Днепр. При форсировании реки Десна южнее Чернигова капитан Бакуров с двумя бойцами вплавь переплыл полноводную холодную Десну, скрытно оборудовал наблюдательный пункт на западном берегу, произвел разведку позиций врага. Умело корректировал огонь артиллерии. По его данным были уничтожены 9 пулемётных точек, 1 бронемашина, 2 автомобиля и много живой силы врага.

За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Дмитрий Бакуров был участником парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Напомним, Травников поблагодарил журналистов Новосибирска за организацию трансляции парада Победы.