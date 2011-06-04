Парад Победы 24 июня в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм

Фото с сайта kremlin.ru

15 тысяч военных примут участие в параде к 75-летию Великой Победы на Красной площади в Москве; в небе над столицей пролетят 80 вертолётов и самолётов.

Парад Победы пройдёт сегодня, 24 июня, на главной площади российской столицы. Запланировано участие 15 тысяч военных, 234 единиц наземной техники и 80 вертолётов и самолётов. Онлайн-трансляцию мероприятия будет вести телеканал "Россия -24", увидеть происходящее можно будет и на сайте Сиб.фм. Начало — в 14:00 по новосибирскому времени. За несколько минут до старта трансляции, пожалуйста, обновите страницу.

По информации "РИА Новости", организаторы обещают грандиозное зрелище: парад в этом году продлится не час, как обычно, а полтора.

По Красной площади торжественно, со скоростью 120 шагов в минуту, пройдут лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, а также выпускники и курсанты военных училищ. Пронесут штандарты фронтов, пройдут знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Среди расчётов десять будут одеты в форму времён Великой Отечественной войны. По брусчатке пройдут 30 танков Т-34-85 и семь самоходок Су-100.

В юбилейном параде Победы примет участие рекордное количество военной техники. Будет показано немало новинок. Зрителям, например, продемонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.

Напомним, парад Победы в Новосибирске в этом году впервые прошёл без зрителей.