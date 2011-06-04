Парад Победы на Красной площади в Москве: где и во сколько смотреть

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В параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч военных, 234 единицы наземной техники и 80 вертолётов и самолётов; онлайн-трансляция начнётся в 14:00 по новосибирскому времени.

В Москве на Красной площади сегодня, 24 июня, пройдёт парад Победы. В нём примут участие 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолётов и вертолётов.

Организаторы обещают грандиозное зрелище, сообщает «РИА Новости». Парад в этом году продлится не час, как обычно, а полтора.

По Красной площади торжественно, со скоростью 120 шагов в минуту, пройдут лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, а также выпускники и курсанты военных училищ. Пронесут штандарты фронтов, пройдут знаменная рота с боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Среди расчётов десять будут одеты в форму времён Великой Отечественной войны. По брусчатке пройдут 30 танков Т-34-85 и семь самоходок Су-100.

В юбилейном параде Победы примет участие рекордное количество военной техники. Будет показано немало новинок. Зрителям, например, продемонстрируют модернизированные основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, которые составят костяк бронетанковых сил в арктических регионах.

Артиллеристы представят новейшую реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», а военнослужащие РХБЗ — тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси.

По Красной площади впервые пройдут обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Дебютируют в Москве и береговые российские комплексы «Бал», способные уверенно поражать морские цели на дальности до 120 километров и надежно прикрывающие побережье от десанта противника.

В воздушной части парада над Красной площадью пролетят 80 самолётов и вертолётов: истребители Су-35, Су-30, МиГ-29СМТ, Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, а также боевые вертолеты Ми-35М, Ка-52 и Ми-28.

Увидеть парад Победы в Москве можно на телеканале «Россия-24» и на сайте «Сиб.фм». Трансляция начнётся в 14:00 по новосибирскому времени.

Напомним, в Новосибирске прошёл парад Победы.