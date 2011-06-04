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Парад Победы в Новосибирске: лучшие кадры с закрытой для зрителей площади Ленина

сегодня 14:30

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сегодня, 24 июня, в Новосибирске прошёл военный парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне; мероприятие было закрыто для зрителей, но всё происходящее транслировали местные телеканалы.

Более 2000 военных и 75 единиц техники приняли участие в торжественном параде Победы сегодня, 23 июня, в Новосибирске. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие было закрыто для зрителей. Однако региональные телеканалы и интернет СМИ обеспечили прямую трансляцию парада. В онлайне парад посмотрели около полутора миллиона зрителей.

Редакция Сиб.фм предлагает читателям ещё раз погрузиться в атмосферу масштабного юбилейного парада и посмотреть лучшие кадры с площади Ленина в Новосибирске.

Торжественным маршем перед первыми лицами города и области прошли более 2 тысяч военнослужащих. Впервые в 2020 году в шествии примут участие около 170 сотрудниц силовых структур.

«В парадном строю прошли военнослужащие-женщины 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), а также представительницы других силовых структур – всего более 170 человек. Ранее в парадном строю принимала участие только одна женская коробка», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также для участия в параде было заявлено порядка 75 единиц техники, среди которой авиация, а также БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал – 4320» с 2А65 «МСТА-Б» и танки Т-72Б3, боевые машины сопровождения из состава ракетного комплекса «Ярс».

Новшеством парада 2020 года стало участие модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и комплексов беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Парад Победы
Новосибирск

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