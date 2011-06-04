Парад Победы в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Травников поблагодарил журналистов, которые транслировали праздничное шествие; парад Победы показывали два телеканала и сайт Сиб.фм.

Прямую трансляцию Парада Победы на площади Ленина в Новосибирске посмотрели более полумиллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил новосибирских журналистов за информационное освещение парада Победы.

«Спасибо журналистам, операторам, режиссёрам, монтажёрам – всему большому коллективу средств массовой информации Новосибирской области», — сказал Андрей Травников.

Трансляция парада была организована силами двух телекомпаний — «ОТС» и «ГТРК-Новосибирск»: 15 трансляционных камер — в полтора раза больше чем обычно — снимали парад с разных ракурсов. Также прямую трансляцию вели шесть новостных сайтов, в том числе Сиб.фм и три канала в социальных сетях.

Напомним, что в этом году на парад кроме непосредственных его участников, приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодёжных патриотических движений.

Напомним, новосибирцы в социальных сетях прокомментировали парад Победы.