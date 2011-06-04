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Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске

вчера 22:32

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Сотни новосибирцев собрались на мосту, чтобы посмотреть на салют в честь Победы; их планам помешала полиция и эвакуаторы.

Сотрудники полиции совместно с эвакуаторами разгоняют собравшихся на мосту новосибирцев — они хотят посмотреть на салют с удобной точки. Видео снял фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов.

На кадрах видно, как сотни сибиряков стоят на Коммунальном мосту под звуки сирен полицейских машин.

Ранее сообщалось, что салют в Новосибирске перенесли на 23:00 — изначально его запланировали на час раньше. Вероятно, причина задержки в необходимости освободить пространство.

Трансляция праздничного фейерверка — в материале Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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