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Пошла на поправку: голодавшая несколько месяцев овчарка Шакира прибавила в весе

сегодня 13:45

Фото со страницы Ольги Кулик в социальной сети «ВКонтакте»

Несколько месяцев провела в лесу Томской области без еды овчарка Шакира; животное весило всего 10 килограммов.

Томские добровольцы взяли под опеку собаку по кличке Шакира, которая накануне была найдена в глухом лесу, в сотнях километров от города. Собака несколько месяцев ничего не ела, она исхудала настолько, что вес достиг критической отметки — 10 килограммов. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" волонтёр Ольга Кулик.

"Собака находится в степени крайнего истощения. Такого ужаса я ещё не видела, просто скелет, обтянутый кожей и шерстью. Судя по когтям, она бродила по лесу не меньше месяца. Сразу помчались в клинику. Вес собаки – чуть больше 10 кг. Глазные яблоки ввалились от истощения", — написала женщина.

С момента обнаружения Шакиры прошло чуть больше недели. Как сообщает Ольга Кулик, овчарка идёт на поправку — прибавляет в весе и приходит в себя.

"Шакира потихоньку отъедается, килограммы прибавляются! 24 июня едем сдавать анализы крови и делать УЗИ!", — написала неравнодушная томичка под свежим фото с собакой. Судя по снимку Шакира весит уже почти 14 килограммов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как можно помочь женщине, взявшей на содержание потерявшуюся собаку.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Томская область
собака

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