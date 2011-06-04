Пошли расчёты: в Новосибирске начался парад

Фото Никиты Давыденко/Сиб.фм, Алексея Чистякова / Сиб.фм, пресс-службы ЦВО,

Парад в ознаменование 75-летия Победы начался на главной площади Новосибирска; в нём принимают участие более 2000 человек.

Сегодня, в 24 июня, в 10:00 на площади Ленина в Новосибирске начался торжественный парад. В связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности в 2020 году он проходит без участия зрителей.

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников скорректировал порядок проведения шествия. В качестве зрителей на него приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», а также молодежных патриотических движений и журналисты.

Торжественным маршем перед первыми лицами города и области пройдут более 2 тысяч военнослужащих. Впервые в 2020 году в шествии примут участие около 170 сотрудниц силовых структур.

«В парадном строю пройдут военнослужащие-женщины 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), а также представительницы других силовых структур – всего более 170 человек. Ранее в парадном строю принимала участие только одна женская коробка», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также для участия в параде заявлено порядка 75 единиц техники, среди которой авиация, а также БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал – 4320» с 2А65 «МСТА-Б» и танки Т-72Б3, боевые машины сопровождения из состава ракетного комплекса «Ярс».

Новшеством парада 2020 года станет участие модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и комплексов беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

По окончании торжественного марша площадь Ленина продезинфицируют.

Напомним, 24 июня в центре Новосибирска из-за парада Победы перекрыты улицы для движения транспорта и пешеходов.