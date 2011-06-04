Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Праздничный салют 24 июня в Новосибирске: где и во сколько смотреть

сегодня 15:18

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

24 июня в Новосибирске прогремит праздничный салют в честь 75-летнего юбилея Победы в ВОВ; увидеть самые яркие залпы можно будет в трансляции Сиб.фм.

Залпы праздничного салюта прогремят в среду, 24 июня, в Новосибирске. Мероприятие будут транслировать региональные телеканалы, в частности, — ОТС. Увидеть салют в режиме реального времени можно будет и на Сиб.фм.

Торжественный салют начнётся в 22 часа по местному времени. За несколько минут до начала трансляции, пожалуйста, обновите страницу.

Напомним, 9 мая новосибирцы уже наблюдали за салютом в режиме онлайн.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

салют
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

108845
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
94875
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
92326
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
59359
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
48223
Выплаты 10000 на детей до 16 лет: Путин заявил о новой волне пособий
47236
Путин: 10000 рублей семьи с детьми до 16 лет получат автоматически
42807
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет