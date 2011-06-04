Праздничный салют 24 июня в Новосибирске: где и во сколько смотреть

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

24 июня в Новосибирске прогремит праздничный салют в честь 75-летнего юбилея Победы в ВОВ; увидеть самые яркие залпы можно будет в трансляции Сиб.фм.

Залпы праздничного салюта прогремят в среду, 24 июня, в Новосибирске. Мероприятие будут транслировать региональные телеканалы, в частности, — ОТС. Увидеть салют в режиме реального времени можно будет и на Сиб.фм.

Торжественный салют начнётся в 22 часа по местному времени. За несколько минут до начала трансляции, пожалуйста, обновите страницу.

Напомним, 9 мая новосибирцы уже наблюдали за салютом в режиме онлайн.