Президент Киргизии пропустил парад Победы в Москве из-за коронавируса у членов делегации

Фото с сайта президента Киргизии

COVID-19 выявлен у представителей делегации из Киргизии, прибывшей в Москву для участия в параде на Красной площади; по этой причине киргизский лидер вынужден был пропустить торжественное мероприятие.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в военном параде в Москве, поскольку у членов делегации, в составе которой он прибыл в российскую столицу, обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным издания, COVID-19 был выявлен у заведующего отделом внешней политики аппарата и одного из сотрудников охраны киргизского лидера.

После возвращения в Бишкек президент и сопровождающие уйдут на самоизоляцию, предположительно, на три дня. Заражённые сотрудники будут находиться на карантине дольше.

Напомним, 24 июня в Москве прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.