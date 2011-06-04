Президент Киргизии пропустил парад Победы в Москве из-за коронавируса у членов делегации
Фото с сайта президента Киргизии
COVID-19 выявлен у представителей делегации из Киргизии, прибывшей в Москву для участия в параде на Красной площади; по этой причине киргизский лидер вынужден был пропустить торжественное мероприятие.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участие в военном параде в Москве, поскольку у членов делегации, в составе которой он прибыл в российскую столицу, обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По данным издания, COVID-19 был выявлен у заведующего отделом внешней политики аппарата и одного из сотрудников охраны киргизского лидера.
После возвращения в Бишкек президент и сопровождающие уйдут на самоизоляцию, предположительно, на три дня. Заражённые сотрудники будут находиться на карантине дольше.
Напомним, 24 июня в Москве прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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