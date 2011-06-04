Президент Путин примет военный парад на Красной площади 24 июня

Фото с сайта kremlin.ru

24 июня на Красной площади в Москве состоится военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; примет парад Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин.

Президент Владимир Путин примет сегодня, 24 июня, военный в Москве на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, мероприятия продолжатся в Большом Кремлёвском дворце торжественным приёмом от имени президента России для глав иностранных государств.

Сегодня Владимир Путин также вручит Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

Напомним, парад Победы на Красной площади в Москве начнётся в 10:00 по-московскому и в 14:00 по-новосибирскому времени.