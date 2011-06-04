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Приковал цепями к батарее: отец-изверг несколько дней издевался над маленьким сыном

сегодня 02:11

Фото Pixabay

Мужчина несколько дней издевался над сыном, заковав его в цепи; «в воспитательных целях» мужчина избил ребенка ремнем.

Следователи Гатчины возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей «Истязание несовершеннолетнего». Об этом 23 июня сообщает Online47.

Информация о случившемся стала известна Следкому Ленобласти из СМИ во вторник, 23 июня. Сообщалось, что отец удерживал ребенка на цепи «в воспитательных целях».

По данным следствия, отец 10-летнего мальчика нанес ему несколько ударов ремнем, а после после надел на руку ребенка хомут с цепью и приковал его к батарее. По словам мальчика отец удерживал его на привязи несколько дней.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области, отец ребенка задержан, а расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня в отношении жительницы Красноярского края возбудили уголовное дело — её сын утонул в колодце.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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