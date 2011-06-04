Путин на Красной площади поздравил россиян с 75-летием Победы: полный текст обращения

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял военный парад 24 июня на Красной площади в Москве; глава государство поблагодарил ветеранов за Великую Победу.

Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин принял участие в торжественном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Публикуем полный текст обращения главы государства.

"Уважаемые граждане России!

Дорогие ветераны!

Наши уважаемые зарубежные гости!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперёд и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте.

В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей.

Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов – как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.

По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас.

Объявляется минута молчания.

Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром – не встань на его защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине.

Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В 1941 году свыше 80 процентов вооружённых сил Германии и её сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплочённостью советских граждан.

Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолётов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошёл свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь.

В этом и состоит главная, честная, ничем не замутнённая правда о войне. Мы обязаны её беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад – в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчётах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете.

Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы, значение второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооружённых сил всех государств антигитлеровской коалиции, подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы.

Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь.

Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки.

Среди них – создание общей надёжной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз.

Дорогие друзья!

Сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах. Но невозможно разделить их единый, великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения, является достоянием всего человечества.

Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.

Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим.

Слава поколению, победившему нацизм!

Слава героям Отечественной войны!

Ура!".

Напомним, в торжественном параде на Красной площади в Москве принимают участие почти 15 тысяч военных.