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Пьяный подросток разбился на мотоцикле в Новосибирской области

сегодня 11:38

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

17-летние подростки попали в жёсткое ДТП на мотоцикле в Чановском районе; управлявший мотоциклом парень погиб.

В Чановском районе от полученных в ДТП травм погиб подросток, управлявший мотоциклом. Катались на мотоцикле молодые люди ночью в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в ночь на 21 июня, вечером 23 июня 17-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм в больнице.

Двое 17 летних подростков на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» ехали ночью по дороге Старые Карачи — Осинцево – Тайлаково.

«Около 4:40 утра на 5-м километре автодороги подросток, в состоянии опьянения, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево», — рассказали в полиции.

В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир. Оба были доставлены в районную больницу. Вечером 23 июня водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 12 июня на трассе в Мошковском районе ДТП спровоцировал вышедший из лесополосы лось.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

ДТП
подросток
мотоцикл

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