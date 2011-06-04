Пьяный подросток разбился на мотоцикле в Новосибирской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
17-летние подростки попали в жёсткое ДТП на мотоцикле в Чановском районе; управлявший мотоциклом парень погиб.
В Чановском районе от полученных в ДТП травм погиб подросток, управлявший мотоциклом. Катались на мотоцикле молодые люди ночью в нетрезвом виде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в ночь на 21 июня, вечером 23 июня 17-летний водитель мотоцикла скончался от полученных травм в больнице.
Двое 17 летних подростков на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» ехали ночью по дороге Старые Карачи — Осинцево – Тайлаково.
«Около 4:40 утра на 5-м километре автодороги подросток, в состоянии опьянения, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево», — рассказали в полиции.
В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир. Оба были доставлены в районную больницу. Вечером 23 июня водитель мотоцикла от полученных травм скончался.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 12 июня на трассе в Мошковском районе ДТП спровоцировал вышедший из лесополосы лось.
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