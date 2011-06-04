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Режим самоизоляции в Самаре отменён

сегодня 03:57

Фото Pixabay

В Самарской области отменён режим самоизоляции; при этом жителям необходимо продолжать носить маски.

Со среды, 24 июня, в Самарской области отменяется режим самоизоляции. Об этом стало известно из постановления губернатора Дмитрия Азарова. Как сообщает sova.info, смягчение ограничений предполагает продление некоторых мер безопасности.

Например, оставаться дома все еще рекомендуется жителям Самарской области старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, а также перенёсшим инфаркт или инсульт.

Кроме того, продолжает действовать масочный режим. Жителям региона напоминают о важности соблюдения предписанной дистанции в 1,5 метра.

Напомним, сегодня в Новосибирске МФЦ вернулись к прежнему режиму работы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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