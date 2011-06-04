Родили на продажу в Китай: в Москве торговали младенцами

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В отношении двух гражданок КНР возбудили уголовное дело о торговле людьми; в их квартире нашли пятерых новорожденных детей.

В квартире на Северо-Западе Москвы нашли пятерых новорожденных детей. Об этом 23 июня со ссылкой на начальника пресс-службы городской прокуратуры Людмилу Нефедову сообщает ТАСС. По предварительной версии, все они были рождены от суррогатных матерей.

«В квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход», — уточнила Нефедова.

По данным источника ТАСС, обе женщины планировали продать рождённых детей в Китай. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту торговли людьми.

Напомним, 23 июня в отношении жительницы Красноярского края возбудили уголовное дело — её сын утонул в колодце.