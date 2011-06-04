Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Рыбак и собака пострадали от удара током в Иркутске

сегодня 10:48

Скриншот и видео со страницы "Инцидент Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Иркутске от удара током пострадал рыбак и его собака; мужчина зацепился удочкой за провода.

Сегодня утром в районе плотины ГЭС у реки Ангары пострадал рыбак и его собака.

Как сообщают «Вести-Иркутск», мужчина шёл к реке с разложенной удочкой. По словам очевидцев, он мог зацепиться ею за высоковольтные провода.

От удара мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи. Также пострадала его собака.

Напомним, молния убила табун лошадей в Казахстане.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
током ударило

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

93900
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
81892
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
67760
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
45135
Путин: 10000 рублей семьи с детьми до 16 лет получат автоматически
44103
Выплаты 10000 на детей до 16 лет: Путин заявил о новой волне пособий
42520
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40905
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет