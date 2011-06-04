Рыбак и собака пострадали от удара током в Иркутске

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В Иркутске от удара током пострадал рыбак и его собака; мужчина зацепился удочкой за провода.

Сегодня утром в районе плотины ГЭС у реки Ангары пострадал рыбак и его собака.

Как сообщают «Вести-Иркутск», мужчина шёл к реке с разложенной удочкой. По словам очевидцев, он мог зацепиться ею за высоковольтные провода.

От удара мужчина получил тяжёлые ранения. Его увезли на скорой помощи. Также пострадала его собака.

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