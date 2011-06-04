Салют в честь парада Победы 24 июня в Новосибирске: прямая трансляция на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня пройдёт праздничный салют, посвящённый параду в честь Дня Победы; горожане смогут наблюдать его из дома.

Салют в честь парада Победы 24 июня пройдёт в Новосибирске. По данным городской администрации, начало запланировано на 23:00 по местному времени.

Прямая трансляция салюта будет доступна на нескольких региональных каналах — в частности, на ОТС. Сиб.фм предлагает читателям посмотреть на залпы в прямом эфире.

Сегодня в Новосибирске, как и во многих других регионах России, прошёл парад, посвящённый 75-летию Великой Победы. Самые яркие кадры можно посмотреть в репортаже Сиб.фм.