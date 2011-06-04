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Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли

вчера 22:17

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске пройдёт салют в честь 75-летия Победы; его планировали на 22:00, но позже перенесли.

Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли на 23:00 по местному времени. Как ранее сообщал Сиб.фм, он был запланирован на 22:00. В пресс-службе ЦВО изданию сообщали, что возможны незначительные задержки, однако они никак не связаны с техническими неполадками.

На территории пляжа «Наутилус», откуда будут вести праздничный огонь, находится фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов. Прямо сейчас военные развернули там технику. Выглядит это вот так:

Также Сиб.фм ведёт прямую трансляцию салюта в честь 75-летия Победы. Она доступна по этой ссылке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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