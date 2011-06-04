Сбербанк приглашает на интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков

Фото предоставлено ПАО "Сбербанк"

Сбербанк 24 июня, в день проведения Парада Победы в 2020-м году, приглашает всех желающих на интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков; музей расположен в одном из старейших зданий Новосибирска – Доме офицеров.

Сама экскурсия представляет собой видеоролик на Youtube с возможностью поворота изображения на 360 градусов на компьютере, планшете или смартфоне. В ходе экскурсии зрители в сопровождении гида смогут посетить экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне и, в особенности, роли сибирских дивизий в борьбе с фашистскими войсками.

Экскурсия в формате «360» по музею, расположенному в здании Дома офицеров, доступна в Youtube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=i37V8G-SNtA&feature=youtu.be

«Пандемия не помешала Сбербанку следовать традициям и принимать активное участие в праздновании Великой Победы, лишь потребовала взглянуть на это под другим углом. Так нам и нашим друзьям из Дома офицеров пришла идея онлайн-экскурсии. Мы тщательно, с особым вниманием ко всем деталям, работали над этим проектом и очень рады, что на выходе получился полноценный интерактивный фильм, где от зрителя не ускользнет ни один фрагмент тематической экспозиции!», – рассказал Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк.

Это далеко не первый опыт сотрудничества Дома офицеров Новосибирского гарнизона и Сбербанка. Так, в ноябре 2019 года банк передал Дому офицеров отреставрированную коллекцию картин народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Васильевича Титкова. Работы по реставрации 20-ти полотен были профинансированы Сбербанком.

Дом офицеров Новосибирского гарнизона, отметивший в этом году 91-летие со дня основания, играет большую роль в культурной жизни Новосибирска – здесь работает крупнейшая военная библиотека, проводятся выставки и концерты. Дом офицеров – это важнейший центр патриотической и культурно-досуговой работы в воинских частях Западной Сибири.