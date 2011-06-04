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Таинственный самолёт кружит над Омском

вчера 20:27

Фото Pixabay

Над Омском заметили самолёт, который сделал уже не меньше двух десятков кругов в небе; вероятнее всего, это облётчик.

В небе над Омском кружит самолёт — он сделал около двух десятков кругов. Первым на это внимание обратило местное издание «Супер Омск». Судно заметили над городом сегодня, 24 июня. На сайте Flightradar 24 траектория полёта борта выглядит так:

Согласно данным сервиса, в небе находится самолёт Beech 300 Super King Air 350. Это турбовинтовое судно американского производства. Вероятнее всего, целью его полёта была проверка технической готовности датчиков средств посадки.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю новосибирского пилота Олега Кобзева, который оставил в небе надпись «А где все?». Он признался, что сфера малой авиации в России переживает сейчас не лучшие времена.

Напомним, в середине мая Олег Кобзев написал второе послание в небе над Новосибирском — он посвятил его своему сыну.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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