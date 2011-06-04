Танки парада Победы снова повредили асфальт в центре Новосибирска

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, видео со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирцы обратили внимание на испорченный танками асфальт на площади Ленина; мэр Новосибирска считает, что ничего чинить не надо.

В Новосибирске жители обсуждают следы на асфальте которые оставила тяжёлая техника, прошедшая парадом Победы по площади Ленина.

На кадрах, сделанных фотокорреспондентом Сиб.фм Густаво Зыряновым, отчётливо видно, после прохождения танков на асфальте остались заметные повреждения от гусениц.











Мэру Новосибирска сотрудники паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» задали вопрос, предполагается ли ремонт дорожного покрытия?

«Чинить незачем его. Асфальт в нормальном состоянии. Если вы снимали через пару дней после тренировки, здесь такая же ситуация. Если понадобится, конечно, починим», — ответил Анатолий Локоть.

Напомним, после репетиции парада Победы в городе также заметили повреждения на дороге.