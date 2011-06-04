«Только единицы в масках»: тысячи новосибирцев собрались смотреть салют в честь Победы 24 июня

Фото Сиб.фм

В Новосибирске с минуты на минуту начнётся салют в честь Дня Победы; на набережной собрались толпы людей, которые не соблюдают масочный режим.

На Михайловской набережной собрались тысячи новосибирцев, которые решили своими глазами увидеть салют в честь 75-летия Победы. Почти все они находятся в общественном месте без масок. Фото Сиб.фм прислал читатель.

Ведущий телеканала ОТС, который находится на набережной, тоже отметил, что новосибирцы не соблюдают ограничительные меры.

«Народу всё больше и больше. Буквально единицы из них соблюдают масочный режим. На набережную пропускают без каких-либо ограничений», — говорит он.

Сиб.фм ведёт прямую трансляцию салюта — она доступна здесь.