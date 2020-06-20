В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Москве снижается ежедневная смертность от коронавируса; за сутки умерли 14 пациентов.

По данным оперативного штаба, на утро 24 июня в Москве от коронавируса умерли 14 пациентов.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

В столице подтверждён 1081 новый случай коронавируса. Это на 24% меньше, чем неделю назад, в прошлый вторник, и на 25% — чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹42,4% — от 18 до 45 лет

🔹30,7% — от 46 до 65 лет

🔹12,7% — от 66 до 79 лет

🔹6,2% — старше 80 лет

🔹8,0% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, говорят в оперштабе.

Напомним, в Новосибирске 23 июня был выявлен рекордный показатель смертности от коронавируса: сразу четыре пациента.