В Центр ни ногой: какие улицы перекрыты в Новосибирске из-за парада Победы

Фото Алексей Чистяков/Сиб.фм

Сегодня, 24 июня, в центре Новосибирска ограничено движение транспорта в связи с проведением парада Победы; публикуем полный список улиц, по которым нельзя проехать уже с раннего утра.

Движение транспортных средств ограничено в Новосибирске с раннего утра 24 июня в связи с проведением парада Победы в Великой Отечественной войне.

С 7:00 24 июня до 12:00 нельзя проехать:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;

по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.

Также в мэрии предупредили о временном ограничении 24 июня на следующих участках:

с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе;

с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»;

с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.

«Ограничивается стоянка транспортных средств 24 июня с 7:00 до 12:00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа "Наутилус"», – добавили в мэрии.

Напомним, Сиб.фм рассказал, где и во сколько в Новосибирске будет праздничный салют.