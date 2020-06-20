В Центр ни ногой: какие улицы перекрыты в Новосибирске из-за парада Победы
Фото Алексей Чистяков/Сиб.фм
Сегодня, 24 июня, в центре Новосибирска ограничено движение транспорта в связи с проведением парада Победы; публикуем полный список улиц, по которым нельзя проехать уже с раннего утра.
Движение транспортных средств ограничено в Новосибирске с раннего утра 24 июня в связи с проведением парада Победы в Великой Отечественной войне.
С 7:00 24 июня до 12:00 нельзя проехать:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;
по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.
Также в мэрии предупредили о временном ограничении 24 июня на следующих участках:
с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе;
с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»;
с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.
«Ограничивается стоянка транспортных средств 24 июня с 7:00 до 12:00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа "Наутилус"», – добавили в мэрии.
Напомним, Сиб.фм рассказал, где и во сколько в Новосибирске будет праздничный салют.
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