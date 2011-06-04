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Вертолёт санавиации завис над тайгой, чтобы забрать раненого мужчину

сегодня 15:41

Фото с сайта медицыны катастроф Бурятии и из открытых источников

В Бурятии бригаде врачей санавиации пришлось выполнить рискованную операцию; чтобы забрать раненого мужчину, вертолёту пришлось зависнуть над тайгой.

В Республике Бурятия врачам санавиации пришлось стать участниками спасательной операции. Поступил сигнал о том, что в Муйском районе, в местности Галюбэ, находился мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов. Вертолёт с медицинским модулем, с авиамедицинской бригадой вылетел на место.

«Эвакуацию пациента осложняло ограничение посадочной площадки в лесном массиве, что потребовало «зависания» вертолёта. Во время медицинской эвакуации пациенту проводился мониторинг витальных функции, а также весь комплекс лечебных мероприятий, направленных на подготовку к экстренному оперативному вмешательству, — сообщили в Центре медкатастроф.

Пациент был доставлен в город Северобайкальск, где ему провели операцию, а после – в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ для дальнейшего лечения.

Напомним, новосибирская санавиация с начала года доставила из отдалённых районов больше сотни больных.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Республика Бурятия
медицина катастроф

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