Видео: мини-парад Победы перед домом почти 100-летних фронтовиков в Новосибирске

Фото ЦВО

В Новосибирске военные поздравили двух ветеранов Великой отечественной войны; они прошли маршем во дворе жилого дома.

Мини-парад Победы устроили двум ветеранам Великой отечественной войны в Новосибирске. Об этом сообщает агентство Russia Today сегодня, 24 июня. На кадрах видно, как во двое жилого дома военные с оркестром торжественным маршем.

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, фронтовиков зовут Вениамин Чебанов и Пётр Горьковский — им 95 и 97 лет соответственно.

Также перед фронтовиками транслировали в парад Победы в Новосибирске.

Напомним, сегодня в Новосибирске прошёл закрытый для зрителей парад в честь Дня Победы.