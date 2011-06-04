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Военную технику заметили на подступах к Новосибирску

сегодня 08:40

Скриншот и видео со страницы "Город Обь Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители города Оби стали первыми зрителями парада Победы; военная техника отправилась в Новосибирск.

Жители города Оби сегодня утром случайно стали первыми зрителями парада Победы. В Новосибирске он начнётся только в 10:00.

В группе «Город Обь Онлайн» появилось видео с колонной военной техники, которая примет участие в параде.

«Техника отправилась на парад», — написал автор ролика Николай Севостьянов.

Подписчики сообщества остались довольны снятым видео.

«Оператор огонь конечно! С такой съёмкой, всё равно, что на параде побывали», — написала Анна Асатиани.

Напомним, из-за парада Победы в Новосибирске перекрыли центр города.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

город Обь
Новосибирск
Парад Победы

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