Военную технику заметили на подступах к Новосибирску
Скриншот и видео со страницы "Город Обь Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"
Жители города Оби стали первыми зрителями парада Победы; военная техника отправилась в Новосибирск.
Жители города Оби сегодня утром случайно стали первыми зрителями парада Победы. В Новосибирске он начнётся только в 10:00.
В группе «Город Обь Онлайн» появилось видео с колонной военной техники, которая примет участие в параде.
«Техника отправилась на парад», — написал автор ролика Николай Севостьянов.
Подписчики сообщества остались довольны снятым видео.
«Оператор огонь конечно! С такой съёмкой, всё равно, что на параде побывали», — написала Анна Асатиани.
Напомним, из-за парада Победы в Новосибирске перекрыли центр города.
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