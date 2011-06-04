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Врач рассказал, почему нельзя носить защитные маски на подбородке

сегодня 09:34

Фото Pixabay.com

Носить маску формально, спустив на подбородок, в период коронавируса может быть опасно; такой способ равноценен отсутствию маски.

В летнюю жару многие люди стали носить защитные маски формально, спустив на подбородок. Подобное поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов.

«Жара создает у людей ощущение удушья под маской, и они носят её чисто формально, спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших жителей», — отметил Молчанов.

Ослаблять санитарные нормы пока рано, считают эксперты. Перчатки и маска особенно необходимы в общественном транспорте, где соблюдать социальную дистанцию бывает сложно. «Защитная экипировка» необходима и в общественных многолюдных местах.

20 июня главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия призвал граждан к обязательному ношению медицинских масок, в том числе в период выхода из режима ограничений.

Напомним, в начале июня модель из Новосибирска Юлия Кригер рассказала о своём отношении к медицинским маскам.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

коронавирус
маска

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