Вспышка коронавируса в клинике на Алтае: заболели 25 медиков
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У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус; стационар закрыли на карантин.
В Алтайском крае зафиксирована вспышка коронавируса в Центральной районной больнице (ЦРБ) Кулундинского района Алтайского края. Вирус выявлен у 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«В «Кулундинская ЦРБ» зарегистрирована групповая заболеваемость среди медперсонала. По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург. В дальнейшем по контакту получены положительные результаты у 10 медработников. Во время мониторинга выявлены положительные результаты еще у 15 работников ЦРБ», — сообщает пресс-служба.
Хирургическое и терапевтическое отделения больницы временно закрыты, остановлена работа стационара. Большинство из 25 заболевших медиков проходят лечение дома. В больницу поместили четверых человек.
Напомним, 23 июня вспышка коронавируса произошла в томском пансионате для престарелых.
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