Вырезал семью из-за обиды: житель Якутии не пощадил даже детей

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В Якутии завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве семьи из четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника полиции; преступнику грозит пожизненное заключение.

Старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Якутска. Ему инкриминируют совершение убийства семьи из четырёх человек, а также посягательство на жизнь сотрудника полиции.

Следствием установлено, что утром 29 марта 2020 года нетрезвый житель Якутии, вспомнил о том, что его знакомая под угрозой шантажа требовала у него деньги на оплату услуг адвоката своего супруга. Взяв нож, мужчина решил выяснить с ней отношения.

В ходе словесной перепалки житель Якутии, несколько раз ударил ножом свою подругу. Женщина скончалась на месте.

Во время совершения убийства злоумышленник увидел, что в сторону входной двери бежит престарелая мать погибшей женщины. Мужчина решил устранить свидетельницу и расправился с ней, нанеся множественные удары ножом. От полученных ран свидетельница также скончалась на месте преступления.

Жертвами преступника также стали дети, наблюдавшие со второго этажа дома за убийством своей бабушки. Услышав детский плач плач, убийца поднялся на второй этаж и хладнокровно расправился с ними.

После убийства житель Якутии вернулся домой. Чтобы скрыть следы преступления, он постирал одежду и обувью.

Личность преступника в тот же день была оперативно установлена, однако при попытке задержания убийца решил скрыться, выпрыгнув из окна своей квартиры.

«В ходе задержания, обвиняемый нанёс не менее 3 ударов ножом в сторону расположения жизненно-важных органов старшего оперуполномоченного, повалившему его с ног, полагая, что в результате этих умышленных преступных действий неизбежно наступит его смерть», – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

После ранения сотрудник уголовного розыска оказал преступнику активное сопротивление, и, увернувшись, подставил под удар ножа свою левую руку, в результате чего получил резаную рану левого предплечья. После этого, истекая кровью, перехватил руку убийцы с ножом и пресёк его дальнейшие действия.

В ходе следствия в кратчайшие сроки проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе более 20 сложных судебных экспертиз, которые легли в основу обвинительного заключения.

Действия жителя Якутии квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», п. «в» и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам, в том числе, двум малолетним, с целью скрыть другое преступление), и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). За совершение каждого из преступлений законом установлена ответственность до пожизненного лишения свободы.

Следствием установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, внесены представления об их устранении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Напомним, 22 июня стало известно, что два алтайца предстанут перед судом за убийство.