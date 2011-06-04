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Заждались гостей: Новосибирский зоопарк возобновил работу после карантина

сегодня 16:30

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

После почти трёх месяцев карантина Новосибирский зоопарк возобновил работу; смотреть на уставших от одиночества медведей и обезьян можно только при наличии медицинской маски.

Электронные билеты, масочный режим и социальная дистанция: Новосибирский зоопарк после почти трёхмесячного карантина 24 июня возобновил работу, хоть и с многочисленными ограничениями.

Корреспондет Сиб.фм оказался в числе первых гостей открывшегося после долгого простоя зоопарка. Уже в 9:30 утра он стоял в очереди у входа. Благо, людей оказалось немного — около 10 человек: новосибирцы либо ещё не проснулись к этому времени, либо не знают, что навещать братьев наших меньших уже официально разрешено.

Из-за угрозы распространения коронавируса в зоопарке действуют ограничения. К примеру, контролёры используют специальные устройства для считывания QR-кода с электронных билетов. Кроме того, все гости должны пройти через специальный дезинфицирующий коврик для ног, а затем обработать руки антибактериальной жидкостью. Такие флаконы расставлены по всей территории зоопарка.

Безопасность — превыше всего, поэтому кафе для посетителей пока не работают. Зато сами сотрудники не дремлют — внимательно следят, чтобы все гости были в масках.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм заведующая международным отделом зоопарка Татьяна Певнева, каждые два часа производится обработка поручней и лавочек.

"В местах скоплений людей мы рекомендуем надевать маски: это вход и наиболее популярные вольеры. Рекомендовано, чтобы зоопарк посещали не более 3000 человек в стуки. Наша система контролирует, сколько людей вошло, а охрана на выходе считает, сколько вышло", — сказал она.

Сами животные тоже они явно соскучились по незнакомым лицам. Многие даже откладывают завтрак и с удовольствием позируют для фото, выглядывая из клеток. Кажется, им даже нравится наблюдать за посетителями в масках.

Сиб.фм напоминает читателям новые правила посещения зоопарка:

  • билеты можно будет купить только на официальном сайте zoonovosib.ru;

  • зоопарк продлевает свою работу: вход будет открыт до 21:00, выход — до 23:00;

  • обязательное соблюдение масочного режима;

  • социальная дистанция. У входа, у вольеров и в других популярных местах нанесена специальная разметка;

  • все павильоны закрыты для посещения;

  • зона аттракционов и летние кафе до особого разрешения Роспотребнадзора остаются закрытыми;

  • откроются только несколько точек по продаже воды;

  • на территории зоопарка устроены места, где можно помыть руки. На входе, в туалетах и на территории зоопарка установлены санитайзеры.

Напомним, Новосибирский зоопарк получит субсидию в 22 миллиона рублей.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк

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