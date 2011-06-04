Жестоко изнасиловал и заразил пенсионерку ВИЧ: в Барнауле осудили беглого зэка

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Сбежавший из колонии заключённый изнасиловал пенсионерку и заразил её ВИЧ; его отправили в колонию строгого режима.

Сбежавший из колонии заключённый изнасиловал пенсионерку и заразил её ВИЧ-инфекцией. Как сообщили в СК по Республике Алтай, преступление было совершено ещё летом прошлого года.

Осуждённый сбежал из колонии поселения, пришёл в одно из садовых товариществ Барнаула и напал на пенсионерку.

Сначала 43-летний мужчина предлагал бабушке добровольно вступить с ним в половую близость, а когда она отказалась, зэк связал её и изнасиловал. При этом мужчина знал, что ВИЧ-инфицирован.

Кроме того насильник похитил у старушки имущество на 800 рублей.

Насильника поймали через два дня после побега. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца 2 дня в колонии строго режима.

Напомним, жителю Алтая грозит до 20 лет за насилие над собственными детьми.