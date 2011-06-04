Алтайский губернатор ушёл на карантин из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешёл на дистанционный режим работы; в администрации выявлен коронавирус.

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством в дистанционном режиме. Как сообщил сам Томенко, это вызвано с выявлением у нескольких сотрудников, которые входят в круг регулярного взаимодействия с губернатором, положительных тестов на коронавирус.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний, планёрок и других мероприятий в правительстве края мы перевели в формат видеоконференций. Но каждый день всё равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей – работу остановить нельзя. Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас продолжать придерживаться мер безопасности и профилактики против коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», – прокомментировал Виктор Томенко.

Напомним, 23 июня в Алтайском крае раскрыли возраст умерших от коронавируса.