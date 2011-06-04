Андрей Травников стал лидером рейтинга информационной открытости глав регионов России

Фото правительства нсо

В России составили рейтинг глав регионов по интернет-открытости; на первое место вышел глава Новосибирской области Андрей Травников.

В условиях пандемии коронавируса, когда люди остались дома и стали уделять много внимания через интернет деятельности глав регионов, аналитики ЦПК составили рейтинг руководителей краёв, областей и республик по открытости в интернете.

Центр политической конъюнктуры проводил исследование того, как губернаторы используют официальные сайты региональных органов исполнительной власти и сайты самих губернаторов.

«Анализ информационных ресурсов глав российских регионов проводился при помощи количественного и качественного контент-анализа. Единицами анализа выступают параметры, сформированные на базе нормативных требований к оформлению официальных государственных сайтов, а также передовых практик на различных уровнях госуправления», — сообщается на сайте ЦПК.

Анализ проводился по 20 параметрам, включая сведения о доходах и расходах должностного лица, обзоры обращений граждан и ссылки на акаунты главы региона в социальных сетях (полный список критериев оценки можно посмотреть здесь).

Средний уровень интернет-открытости российских губернаторов — 56,9%. Его с лёгкостью преодолел глава Новосибирской области Андрей Травников, набравший 78,5%.

На втором месте глава Камчатки Владимир Солодов (77,7%), на третьем — губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (77,1%).

В топ-15 самых открытых губернаторов также вошли глава Иркутской области Игорь Кобзев – на четвёртом месте, Сергей Цивилёв – на 10 и Виктор Томенко – на 14.

Напомним, мэр Новосибирска стал лидером медиарейтинга среди глав сибирских городов.