Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой

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Житель Бердска сел в колонию особого режима за убийство человека; мужчина использовал обувную ложку и черенок от лопаты в качестве оружия.

Бердчанин приговорен к отбыванию наказания в колонии особого режима за убийство человека. Об этом сообщает пресс-служба Бердского городского суда.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Преступление произошло в мае 2019 года. Коровин избил потерпевшую: мужчина нанёс около 19 ударов руками и ногами, он также использовал в качестве оружия деревянный черенок и металлическую ложку для обуви.

Удары были нанесены по туловищу, голове, верхним и нижним конечностям, грудной клетке, а также по животу потерпевшей. Жертва скончалась из-за полученных повреждений.

Напомним, 23 июня в Забайкалье задержали двух подозреваемых в убийство подростка.