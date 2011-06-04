Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой

сегодня 22:41

Фото СКР

Житель Бердска сел в колонию особого режима за убийство человека; мужчина использовал обувную ложку и черенок от лопаты в качестве оружия.

Бердчанин приговорен к отбыванию наказания в колонии особого режима за убийство человека. Об этом сообщает пресс-служба Бердского городского суда.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.

Преступление произошло в мае 2019 года. Коровин избил потерпевшую: мужчина нанёс около 19 ударов руками и ногами, он также использовал в качестве оружия деревянный черенок и металлическую ложку для обуви.

Удары были нанесены по туловищу, голове, верхним и нижним конечностям, грудной клетке, а также по животу потерпевшей. Жертва скончалась из-за полученных повреждений.

Напомним, 23 июня в Забайкалье задержали двух подозреваемых в убийство подростка.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

убийство

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221608
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117608
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109550
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104114
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100867
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97306
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95594
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата