Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса

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В Иркутской области за сутки выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом; общее число заболевших в регионе – 6408 человек.

За последние сутки в Иркутской области выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к утру 25 июня в области было зарегистрировано 6 408 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

За все время пандемии в Иркутской области выздоровели 2 536 человек, умерли от самого COVID-19 35 человек, от иных заболеваний – 43 пациента, у которых был диагностирован COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В инфекционных стационарах в настоящее время 3 794 человека, из них 63 – в тяжёлом состоянии.

Напомним, в Омской области вспышка коронавируса произошла в доме престарелых.