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Бредовое расстройство и фиброз лёгких: Учёные назвали пожизненные последствия от COVID-19

сегодня 16:23

Фото с сайта pixabay.com

Учёные рассказали о пожизненных последствиях после излечения от коронавируса; например, примерно у 30% людей может развиться фиброз лёгких.

Около трети пациентов, которые вылечились после заражения COVID-19, могут испытывать проблемы со здоровьем в течение всей жизни. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По данным медиков, примерно у 50% выздоровевших в дальнейшем могут быть физические, психологические и когнитивные нарушения, у 70% – бредовое расстройство, ещё у 30% – фиброз лёгких.

Кроме того, у 10% вылечившихся от CODIV-19 зафиксировано острое поражение сердца.

Фиброз лёгких – заболевание, при котором в лёгких человека образуется рубцовая ткань, которая может привести к худшему насыщению крови кислородом и к нарушению дыхания.

Напомним, 25 июня ещё 92 человека скончались в России от коронавируса.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

коронавирус
COVID-2019

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