Бурятия стала лидером по нарушениям при голосовании по Конституции

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Общественная палата сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию; сибирский регион вышел в лидеры.

В Бурятии в первый день голосования по поправкам в Конституцию выявили 12 нарушений. Об этом 25 июня сообщил ситуационный центр Общественной палаты РФ. Всего зарегистрировали 34 случая нарушений.

«По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня волонтеры связались более чем с 1300 наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 в Республике Бурятия, пять – в Ямало-Ненецком автономном округе, семь – в Магаданской области, четыре – в Приморском крае, два – в Сахалинской области и два – в Чукотском автономном округе», — цитирует РИА-Новости главу ОП РФ Лидию Михееву.

По её словам, все сообщения о нарушениях проверяются. Часть из них связана с проблемами в электронном голосовании. Другие избиратели жалуются, что не могут получить информацию о месторасположении участка.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о голосовании по Конституции.