Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бурятия стала лидером по нарушениям при голосовании по Конституции

вчера 23:13

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Общественная палата сообщила о 34 нарушениях в ходе голосования по поправкам в Конституцию; сибирский регион вышел в лидеры.

В Бурятии в первый день голосования по поправкам в Конституцию выявили 12 нарушений. Об этом 25 июня сообщил ситуационный центр Общественной палаты РФ. Всего зарегистрировали 34 случая нарушений.

«По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня волонтеры связались более чем с 1300 наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 в Республике Бурятия, пять – в Ямало-Ненецком автономном округе, семь – в Магаданской области, четыре – в Приморском крае, два – в Сахалинской области и два – в Чукотском автономном округе», — цитирует РИА-Новости главу ОП РФ Лидию Михееву.

По её словам, все сообщения о нарушениях проверяются. Часть из них связана с проблемами в электронном голосовании. Другие избиратели жалуются, что не могут получить информацию о месторасположении участка.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о голосовании по Конституции.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221617
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117616
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109557
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104120
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100875
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97313
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95602
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата