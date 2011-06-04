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Детский сад в Кузбассе закрыли на карантин из-за сотрудника с коронавирусом

сегодня 16:28

Фото pixabay.com

Сотрудник детского сада в Кузбассе заразился COVID-2019; учреждение закрыли на карантин до 30 июня.

В Кемеровской области детский сад в поселке Промышленная закрыли на карантин из-за сотрудника, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщили РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

"Заболел сотрудник, последний раз на работе он был 15 числа, садик закрыли на карантин, контактные по нему – 16 детей и 23 работника. Их всех посадили на изоляцию до 30 числа. На десятый день у всех возьмут анализы, это, скорее всего, будет сегодня-завтра. Дезинфекция была проведена вчера, карантинные мероприятия все проведены", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации агентства, на 25 июня никто из контактных лиц не заразился.

Напомним, 25 июня стало известно о вспышке коронавируса в омском доме престарлеых.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Кузбасс
карантин
Кемеровская область
коронавирус

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