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Девушка поймала огромную щуку размером с человека

сегодня 05:37

Фото Pixabay/sova.info

Жительница Самарской области похвасталась удачным уловом; ей удалось выловить огромную щуку.

На днях жители Самарской области стали обладателями очередного трофея. Хрупкая девушка смогла вытащить из реки настоящего монстра. Рыба весом 6,5 кг стала новым рекордом в семье Колосинских.

Об этом молодая рыбачка рассказала изданию sova.info.

- Спешу поделиться радостью! Щуку поймали на мелководье в траве на незацепляйку, — рассказывает житель губернии корреспонденту sova.info.

На фото с добычей видно, что рыба ростом почти с человека.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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