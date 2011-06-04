Девушка поймала огромную щуку размером с человека
Фото Pixabay/sova.info
Жительница Самарской области похвасталась удачным уловом; ей удалось выловить огромную щуку.
На днях жители Самарской области стали обладателями очередного трофея. Хрупкая девушка смогла вытащить из реки настоящего монстра. Рыба весом 6,5 кг стала новым рекордом в семье Колосинских.
Об этом молодая рыбачка рассказала изданию sova.info.
- Спешу поделиться радостью! Щуку поймали на мелководье в траве на незацепляйку, — рассказывает житель губернии корреспонденту sova.info.
На фото с добычей видно, что рыба ростом почти с человека.
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