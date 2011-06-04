Добычу алмазов приостановили в Якутии из-за коронавируса

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В Якутии приостановил работу рудник по добыче алмазов «Интернациональный»; выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом.

Работа рудника «Интернациональный» Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена в Якутии из-за случаев коронавируса у сотрудников.

«Все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное. Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

У работников «Интернационального» взято несколько сотен тестов на коронавирус. Работа рудника приостановлена на срок от семи до 14 дней.

Напомним, в мае в Якутии выявили почти 3000 заражённых коронавирусом вахтовиков.