Добычу алмазов приостановили в Якутии из-за коронавируса
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В Якутии приостановил работу рудник по добыче алмазов «Интернациональный»; выявлено несколько случаев заболевания коронавирусом.
Работа рудника «Интернациональный» Мирнинского горно-обогатительного комбината компании АЛРОСА приостановлена в Якутии из-за случаев коронавируса у сотрудников.
«Все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное. Принято решение о временной приостановке штатной работы рудника за исключением служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе компании.
У работников «Интернационального» взято несколько сотен тестов на коронавирус. Работа рудника приостановлена на срок от семи до 14 дней.
Напомним, в мае в Якутии выявили почти 3000 заражённых коронавирусом вахтовиков.
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