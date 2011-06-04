Доигрались: силовики в Омске нагрянули в сеть нелегальных казино

Фото с сайта pixabay.com, УМВД России по Омской области, видео УМВД России по Омской области

Правоохранители Омска штурмом взяли несколько игорных клубов, подпольно работавших в разных районах города; в отношении организаторов нелегальных игр возбуждено уголовное дело.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону пресекли работу сети игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД .

Известно, что подпольные казино находились в Кировском, Центральном и Советском округах города. Азартные игры в заведениях велись через интернет с использованием компьютерного оборудования.

В ведомстве пояснили, что организаторы игр применяли систему конспирации, а также проводили различные акции для привлечения клиентов.

На основании собранных материалов СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В ходе обысков в клубах изъято 62 единицы компьютерной и мобильной техники, а также деньги в сумме 400 тысяч рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились при силовой поддержке Управления Росгвардии по Омской области.

В настоящее время деятельность игорных заведений прекращена. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.

Напомним, в январе в Алтайском крае было завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новосибирска, которые открыли подпольное казино в городе Камень-на-Оби.