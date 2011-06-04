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Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

сегодня 10:57

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области на утро 25 июня умерли ещё четыре пациента с коронавирусом; общее число летальных исходов – 82.

По данным оперативного штаба на утро 25 июня в регионе от коронавируса умерли ещё четыре человека.

«Скончались ещё четыре пациента – двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года. И две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека», — говорится в сообщении штаба.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Напомним, в Москве за сутки умерли 12 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус
Новосибирск

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