Глава Бурятии стал женщиной в сети
Фото инстаграм-аккаунт Crimburyatia.ru
Главу республики и ещё нескольких популярных политиков переделали в женщин; пользователи сети решили посмотреть, как бы выглядели мужчины, в обличии слабого пола.
Инстаграм-аккаунт Crimburyatia.ru при помощи интернет-приложения FaceApp в рамках флэшмоба «Смени пол» провёл эксперимент и «изменил пол» бурятским политикам.
«Мы изменили внешность восьми известных мужчин нашего региона. Вот как они выглядели бы, если бы родились женщинами», — написано на странице сообщества.
В список «сменивших пол» политиков попали глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, его предшественники Александр Голков и Геннадий Айдаев, лидер и член БРО КПРФ Вячеслав Марахаев и Баир Цыренов, телеведущий Батодалай Багдаев и депутат Госдумы Николай Будуев. Об этом сообщает «МК Чита».
Подписчики активно обсуждают «результаты» эксперимента:
«Баира Цыренова — вообще красотка!»;
«Голкова — самая страшненькая»;
«Мархаева стервозная»;
«Шутенкова – ведьма», — пишут люди.
Напомним, в марте бурятские шаманы провели обряд изгнания коронавируса.
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