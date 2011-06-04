Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Глава сибирского региона занял последнее место в рейтинге губернаторов

сегодня 16:07

Фото из открытых источников

Издание «Национальный рейтинг» опубликовало рейтинг российских губернаторов; на последнем месте оказался глава Хакасии.

Глава Хакасии Валентин Коновалов оказался на последнем месте в рейтинге губернаторов по версии издания «Национальный рейтинг».

Как уточняет издание, Коновалов стал самым сомнительным главой российской территории, к чьей деятельности есть вопросы как у экспертов, так и у правоохранительных органов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, Валентин Коновалов может лишиться кресла не только из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отстранил от должности своего заместителя Сергея Новикова, который был арестован по обвинению во взяточничестве. Это та ситуация, когда есть прямое нарушение действующего законодательства.

«Очень трудно судить, в какой степени эта ситуация с заместителем повлияет на самого Коновалова, но вопросов к исполнительной власти республики очень много», — сообщает «Хакасия Информ».

Первую стройку в рейтинге губернаторов занял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, 16 июня мэр Новосибирска стал лидером медиарейтинга градоначальников Сибири.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Хакасия
Валентин Коновалов
рейтиг

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221596
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117601
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109544
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104109
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100860
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97300
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95587
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата