Глава сибирского региона занял последнее место в рейтинге губернаторов

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Издание «Национальный рейтинг» опубликовало рейтинг российских губернаторов; на последнем месте оказался глава Хакасии.

Глава Хакасии Валентин Коновалов оказался на последнем месте в рейтинге губернаторов по версии издания «Национальный рейтинг».

Как уточняет издание, Коновалов стал самым сомнительным главой российской территории, к чьей деятельности есть вопросы как у экспертов, так и у правоохранительных органов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, Валентин Коновалов может лишиться кресла не только из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отстранил от должности своего заместителя Сергея Новикова, который был арестован по обвинению во взяточничестве. Это та ситуация, когда есть прямое нарушение действующего законодательства.

«Очень трудно судить, в какой степени эта ситуация с заместителем повлияет на самого Коновалова, но вопросов к исполнительной власти республики очень много», — сообщает «Хакасия Информ».

Первую стройку в рейтинге губернаторов занял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, 16 июня мэр Новосибирска стал лидером медиарейтинга градоначальников Сибири.