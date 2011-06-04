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Голый мужчина бегал возле детской площадки в Кировском районе Новосибирска

сегодня 08:41

Фото АСТ-54

Мужчину без одежды заметили во дворе многоэтажки на улице Беловежской; местные жители вызвали полицию.

Голый мужчина бегал по двору, прыгая на проезжающие автомобили. За его перемещениями наблюдал весь двор многоэтажки, в том числе и дети, сообщается на странице «АСТ-54».

Когда до не обременённого одеждой незнакомца всё-таки дошла информация о том, что скоро прибудет полиция, он стыдливо закрыл руками лицо, стоя на детской площадке.

Местные жительницы предположили, что причиной голой пробежки мог стать солнечный удар или запрещённые препараты.

В комментариях к сообщению некоторые мужчины встали на сторону героя ролика, отметив, что причин, по которым человек может оказаться голым на улице много и это не только наркотики.

Напомним, в июне в Новосибирске возбудили уголовное дело на авиадебошира, который вёл себя неадекватно и оскорбил полицейских.

Автор:
Олеся Сметанникова

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голый

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